عليوي: الجفاف ينذر بموسم فلاحي كارثي

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن عددا من ولايات الوطن دخلت مرحلة الجفاف، خصوصا ولايات الغرب وعدد من المناطق الداخلية، بسبب عدم تساقط الأمطار، مؤكدا أن الوضع سيعرف تأزما في حال استمرار الوضع على حاله، وعدم سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عليوي: “إن بعض المناطق تعرف وضعا كارثيا بسبب عدم تساقط الأمطار، على غرار ولايات الغرب، كڤالمة، تيارت، الشلف وغيرها، فضلا على امتداد الهاجس إلى ولايات الشمال”.

وأوضح عليوي، أن الفترة الممتدة بين فيفري ومارس من المفروض أن تعرف تساقطا للأمطار، والتي يمكن من خلالها التوقع بمردودية المنتوج الفلاحي على مدار سنة كاملة، إلا أن الوضع الحالي لا يبشر بالخير بسبب انعدام الأمطار، علما أن هذا الوضع سيزداد تعقدا في حال استمرار الوضع على حاله، وعدم تساقط الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.