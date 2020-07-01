اتحاد العاصمة

عليق يقرر رفع دعوى قضائية ضد إدارة النادي

لا يزال الصراع والقبضة الحديدية بين رئيس النادي الهاوي لاتحاد العاصمة سعيد عليق، ومسيري الشركة المالكة “سيربور” بقيادة الرئيس المدير العام عاشور جلول، حيث يواصل الطرفان تبادل الاتهامات والتراشق بالتصريحات النارية ومحاولة كل طرف تبرئة ساحته ىوتبييض صورته لدى الأنصار الذين يبقون في حيرة بسبب الخلاف القائم حول استغلال الشركة الرياضية لألوان وشعار النادي الهاوي.

عليق وبعد أن اتهم شركة “سيربور” بتظليل الأنصار، فتح النار مجددا على الرئيس عاشور جلول، هذا الأخير الذي لم يتوان في إلقاء اللوم على عليق واتهامه بمحاولة زعزعة الفريق بعد أن أقدم على محاولة تجميد الرصيد وإلزام الإدارة بدفع تعويضات تحسب على الإدارة السابقة لمجمع “حداد”، وأنه رفض الحل الودي لمشكل الأموال، ليرد عليق عليه متهما إياه بالكذب نافيا أيضا بأن تكون هذه التصريحات صحيحة، قائلا “عاشور جلول يكذب عندما يقول بأنني رفضت الحل الودي للمشكلة، لقد فاتحته في الموضوع في وقت سابق، وقال لي بأننا سنتصل بك، وهذا ما لم يتم إلى حد الآن”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس “سوسطارة” الأسبق وصانع أمجاد النادي العاصمي، أنه يرفض تقلد أي منصب سيتم عرضه عليه في اتحاد العاصمة، مؤكدا بأنه ليس بصدد البحث عن عمل، وإنما عن حقه وحق النادي الهاوي، وأردف قائلا في هذا الصدد “لن أقبل تقلد أي منصب في اتحاد العاصمة مهما كان، وهذا لأسباب سأحتفظ بها لنفسي، كما أؤكد بأنني لست هنا لطلب عمل”.

وتابع عليق كلامه، ليؤكد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد إدارة النادي العاصمي، بسبب البيان الذي نشرته على صفحتها على “الفايسبوك”، والتي اتهمته فيه بأنه حاول تجميد الحساب البنكي للاتحاد، قائلا “سأقوم برفع دعوى قضائية ضد إدارة اتحاد العاصمة، وهذا بسبب البيان الذي نشرته منذ أيام، والذي كان يعنيني مباشرة”، وأضاف “ما جاء في البيان الذي نشرته إدارة الاتحاد، هو تحريض مباشر ضدي، وهذا ما لا أقبله بتاتا، وهدفه تأليب الأنصار على سعيد عليق وتشويه صورتي وسمعتي”.

ج.ن