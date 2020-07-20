على لجنة الفتوى إعادة النظر في موضوع الأضحية

دعا السيناتور بمجلس الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أمس، لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى إعادة النظر في موضوع إباحة ذبح الأضحية، خاصة في ظل الزيادات الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 19، محملا إياهم المسؤولية كاملة، أمام الله والشعب، في حال استفحال الوباء، عن طريق انتقال العدوى للمواطنين في أسواق الماشية، عند شراء الأضحية، وعند نقلها لعائلاتهم، ويوم الذبح، نتيجة تجمع العائلات بفعل هذه المناسبة الدينية المباركة.

حيث أكد السيناتور بن زعيم، خلال حديثه مع “الوسط”، أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول المرض، وعلاقته بالفتوى والدين، معتبرا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل، لكي نفهم أن الطبيب يدرس العلوم الدقيقة والحيوية، لمدة سنوات طويلة جدا، من أجل مداواة الناس، وتوعيتهم بكل الطرق الوقائية المتاحة، لتفادي انتشار الفيروس، الذي أزهق أكثر من ألف روح حتى الآن، مستغربا في ذات السياق، أنه بدلا من أن نتقيد بتعليمات الصحة والأطباء لتفادي الانتشار والتجمعات العائلية، تركنا كل علوم الدنيا، ولجأ البعض إلى نقابة الأئمة ولجنة الفتوى، لتقرر مصير صحة الشعب، الذي يعاني كغيره من هذا الوباء العالمي الفتاك.

مريم خميسة