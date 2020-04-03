علماء الجزائر: لا تستهينوا بالحجر المنزلي

دعا علماء الجزائر المواطنين إلى ضرورة الوقاية والعلاج والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وكل ما تفرضه الجهات الصحية المختصة للتقليل من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي أحدث رعبا كبيرا في كل دول العالم بعدما تسبب في إصابة ووفاة الآلاف من الناس وعطل سير الحياة الطبيعية وقطع أوصالها في كل أرجاء المعمورة، مشددين على الأخذ بالأسباب المطلوبة شرعا وطبا وعقلا للحد من انتشاره، مسترشدين بموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين امتنع عن دخول الشام بعد أن عَلِم أن الوباء قد وقع فيها، وقال له أبو عبيدة بن الجراح: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟، فقال له عمر: “نعم، نَفِر مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ الله”.

الشيخ الطاهر آيت علجت: يجب المكوث في البيت مع تجنب التقبيل والمصافحة

أكد فضيلة الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت أن الواجب شرعا على المواطنين “البقاء في منازلهم هذه الأيام حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء عن بلدنا والعالم أجمع”، مشددا على وجوب التقيد بما قرره المختصون من السلطات الرسمية والصحية. مشيرًا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الطاعُونُ آيَةُ الرجْزِ ابْتَلَى اللهُ عَز وَجَل بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِروا مِنْهُ”.