علاوات لـفتــرة 3 أشهــر قابلــة للتجديد

تضمن المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد الأخير، من الجريدة الرسمية تأسيس علاوة استثنائية، لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية، التابعة لقطاع الصحة، يستفيد منها الـمجندين، في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، كوفيد-19 ومكافحته.

وحسب المرسوم، فإن العلاوة المذكورة، ستكون مدفوعة شهريا، حسب المبالغ الجزافية الآتية: 10 آلاف دينار، بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، 20 ألف دينار، بالنسبة للمستخدمين شبه الطبيين، و40 ألف دينار بالنسبة للمستخدمين الطبيين.

كما سيتم دفــع هذه العــلاوة الاستثنائيـة، وفق نص المرسوم، لـفتــرة 3 أشهــر، قابلــة للتجديد، دون أن يتم المساس بها، من الضـريبة، ولا بالاشتراكات الضمان الاجتماعي، مع إمكانية تمديـد الاستفـادة مـن هـذه العـلاوة، إلى فئات أخرى من الـمستخدمين، بموجب نص خاص.

مريم خميسة

