علاج لفيروس كورونا عن طريق اعشاب طبيبة؟

بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حيث تكلم هذا الشخص عن علاج لفيروس كورونا بإستخدام الأعشاب الطبية فقط حيث قال ان فعالية هذا الدواءتقتل الفيروس في الرئتين .

الوصفة حسب قول هذا الشخص :

السلام عليكم سألوني إخواني هذه الأيام عن هذا الوباء الذي أحل بالأمة نسأل الله أن يرفعه عنا وعن المسلمين والناس أجمعين . ولكن إخواني إفهموني من باب التجربة بخار الماء الساخن وتظيف ملعقة صغيرة من زيت النعناع وتشمها تحت غطاء وتداوم عليها مدة 5أيام على الأقل.مع تغيير الماء كل يوم بطبيعة الحال. والله الذي لا إله إلا هو جربناها وأعطت نتائج جد إجابية لأن البخار يقتل الفيروس ..أقسم لكم بالحي القيوم أنها أعطت نتيجة جيدة لا تبخلوا عليا بالدعاء ….أخوكم الحاج سليم