عقوبة سنتين في حق ملال واقتراح بالإيقاف مدى الحياة

ج.ن

فرضت لجنة الانضباط بالرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبة الإيقاف لسنتين، في حق شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل، مع تغريمه مليون دينار جزائري.، على خلفية إخلاله باللوائح، وتهجمه على الرابطة واتحاد الكرة، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام.

وأكد بيان لجنة الانضباط: “ملال تجاوز حدود اللباقة، بعد تهجمه على مسؤولي الاتحاد الجزائري، والرابطة المحترفة، وعدم احترام قرارات اللجنة التأديبية، بعد أن كان خاضعًا بالفعل لعقوبة تأديبية لمدة عامين”.

وأوضحت الرابطة: “اللجنة التأديبية باشرت بفتح إجراء تأديبي ضد ملال، وفقا للمادة 9/4 من قانون الانضباط، بعد أن تلقت إشعارين من الاتحاد الجزائري، الأول يوم 09 أوت 2020 برقم 449/2020، والثاني يوم 07 سبتمبر 2020 رقم 518/2020”.

واقترحت اللجنة فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة في حق ملال، بعد أن أطلق تصريحات خطيرة توصف على أنها ازدراء للاتحاد والرابطة وهياكلها، واعتداء على كرامة أعضائها وشرفهم وفق المادة 122 من قانون الرابطة، والمادة 79 من قانون الانضباط “للفاف”.

وأشار البيان إلى أن رئيس الشبيبة يمتلك الحق في الاستئناف أمام لجنة الاستئناف الفيدرالية، خلال المهل الزمنية المذكورة في المواد 96 و97 من اللوائح التأديبية.