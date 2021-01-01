عقوبات مالية والخصم من النقاط تتهدد 13 فريقا من المحترف الأول

ج.ن

منحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم مهلة جديدة حتى تاريخ 10 يناير الجاري لأندية الدرجة الأولى، لاستكمال ملف الحصول على إجازة النادي المحترف، ودعت الهيئة في بيان عبر الموقع الرسمي للرابطة، جميع الأندية التي لم تستكمل ملفاتها للحصول على إجازة النادي المحترف، بتقديم كافة الوثائق في الآجال القانونية، وهددت اللجنة، كافة الفرق المتخلفة عن الموعد، بتطبيق المادة 107 من قانون العقوبات للاتحاد الجزائري للعبة، وبالتالي فرض غرامات مالية، أو خصم النقاط من الرصيد، وأضاف البيان، بأن القائمة تضم أندية كل من مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، ووفاق سطيف، ونصر حسين داي، وشباب قسنطينة، ومولودية وهران، واتحاد العاصمة، وأولمبي المدية، وأهلي برج بوعريريج، وشبيبة سكيكدة، وجمعية الشلف، واتحاد بلعباس، وسريع غليزان.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تقرير، عن حقائق وأرقام صادمة تخص الوضع الذي تعيشه الأندية، والتي أعلنت عنها هيئة مراقبة وتسيير الأموال بأندية كرة القدم، وأطلقها الاتحاد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصد ضبط موازنات الأندية ومرافقتها لأجل تجسيد الاحتراف “الحقيقي”.

وكشف تقرير هذه الهيئة أموراً “صادمة” عن حجم التسيّب وسوء التسيير اللذين تشهدهما أندية بطولة الدرجة الأولى، وأبرزها تسجيل 10 أندية عجزاً مالياً يقدّر بـ 740 مليار سنتيم (حوالي 60 مليون دولار أميركي). وأضاف التقرير أنّ هذا الرقم مرشح للزيادة في الفترة المقبلة، في ظل مواجهة 6 أندية أخرى نفس المشكلة.

كما وصف التقرير الوضع على مستوى الأندية وطريقة تسيير مواردها المالية بـ”الخطير جداً”، إضافة إلى فشل الأندية بالتحكم في الشؤون الإدارية، وجهلها بالقوانين، وعدم التزامها بتعليمات هيئة المراقبة والتسيير التي تراقبها.

وأوضح التقرير أنّ “الأغلبية الساحقة من الأندية لا تمتثل للإجراءات القانونية المنصوص عليها من طرف وزارة الشباب والرياضة بخصوص التنظيم الإداري”، مضيفاً: “أما من ناحية موازنات الأندية فإن الوضع أسوأ بكثير، لأن أي فريق لم يقم بإيداع كل الوثائق المطلوبة لدى هيئة المراقبة والتسيير قصد مراقبتها، وأغلب الأندية لا تملك حتى تقارير خاصة بحصيلتها في عام 2018 إضافة إلى عدم وفائها بالتزاماتها تجاه الضرائب والتأمين الاجتماعي للاعبيها ومدربيها وموظفيها”.

ومنذ أن أعلن عن الاحتراف في الجزائر سنة 2010 من طرف الحكومة التي منحت منح الضوء الأخضر لهذا المشروع ومنح امتيازات كبيرة للأندية غير أن التجربة وبعد مرور عشر سنوات أكدت فشلها الذريع بل ساهم هذا المشروع في تراجع المستوى العام للكرة في الجزائر وحتى مستوى المسيرين بشكل عام حيث عم الفساد والرشوة في هذه الرياضة دون حسيب ورقيب، وبمرور السنوات تم سن العديد من القوانين التي تحكم كرة القدم الجزائرية، وتم إضفاء بعض التعديلات على مواد قانونية، لما يتماشى مع طموحات الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) في تطوير الرياضة الجزائرية المحلية على الأقل من الناحية التنظيمية، ومن أبرزها كيفية تسديد رواتب اللاعبين والمدربين المحليين منهم والأجانب، عن طريق البنوك دون طرق أخرى، بالإضافة إلى إلزامية التصريح بأجور العمال واللاعبين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.