عقوبات على فريقَي بلوزداد وعين مليلة وتوقيف الأمين العام لشباب بلوزداد

ج.ن

سلّطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبات على فريقَي شباب بلوزداد وأمل عين مليلة، حيث عوقب أمير سعيود صانع ألعاب شباب بلوزداد، والمدافع رابح زياد رفقة المهاجم حمزة دمان من أمل عين مليلة، بِالإيقاف لِمباراة واحدة نافذة، وتسديد غرامة مالية بِقيمة 30 ألف دينار لكلّ واحد منهم.

جاء ذلك بِسبب احتجاج سعيود وزياد على قرارات الحكم، وصدور سلوك غير رياضي عن اللاعب دبيح.

وكان شباب بلوزداد قد واجه المضيف أمل عين مليلة بعد ظهر الثلاثاء الماضي، في مباراة مُتأخّرة انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، لِحساب الجولة الأولى من عمر المحترف الأول.

وبهذا سيضيع زياد ودمان اللقاء الذي سيجمع فريقهم بشبيبة سكيكدة يوم السبت المقبل، فيما سيكون سعيود الغائب الأكبر عن لقاء ناديه أمام نصر حسين داي في الداربي العاصمي المقرر أيضا مساء يوم السبت.

وتم إيقاف الأمين العام لشباب بلوزداد، مصطفى لعروسي، إلى غاية جلسة الاستماع إلى أقواله، المقررة الاثنين 21 ديسمبر 2020، وأحدث الأمين العام للفريق شجار خلال مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل (3-0) يوم الجمعة الفارط لحساب الجولة الثالثة.