عقبات تهدد بنسف الاستقرار في ليبيا

* “المرتزقة” وتفكيك الميلشيات ووقف التدخل الخارجى

* تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح

قال عضو مجلس الدولة الإستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إنّ التأييد لبياني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اقتصر على رغبة إيقاف الحرب.

الشاطر لفت خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنّ إيقاف الحرب هو أمر يريده الجميع ولا يختلف عليه اثنان وأضاف: “لكنَّ البيانين يتضمّنان بنودًا من المستحيل الوصول لاتّفاق حولها، لذلك نقول أنّهما فقاقيع في الهواء و لا إرادة جديّة لتفاهم يساعد على بناء الدولة المدنيّة الديمقراطيّة”.

في السياق ذاته قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخليّة الوفاق فتحي باش آغا بموقف الجزائر الداعم للتسوية السياسيّة في ليبيا، باشاغا أكّد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن: “الموقف الجزائريّ الداعم للسلام في ليبيا معتبر ومحلُّ تقدير واعتزاز”.

وأضاف: “نتطلّع دائمًا لدور جزائريّ فاعل للدفع بعملية السلام والوفاق في ليبيا، ليبيا والجزائر شعب واحد ومصير مشترك”.

كما أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن شكره للدول التي لم تبخل بدعم ليبيا للوصول لإعلان وقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط قريبا.

وقال معيتيق “عانت ليبيا والليبيين من شدائد الحرب على أرضهم والتي أعاقت عودة اللحمة وتحقيق وحدة البلاد، ناهيك عن الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي زادت من آلام المواطنين” مضيفا “طالما دعوت في الماضي وعملت بجهد لحقن الدماء والتوصل إلى حلول سلمية لفض النزاعات في سرت وغيرها، ولا يسعني اليوم إلا أن أتوجه بالشكر إلى الدول الصديقة والتي لم تبخل يوماً بدعمها لدولتنا للوصول اليوم إلى إعلان وقف إطلاق النار في كافة المحاور وإعادة تصدير النفط قريباً لتأمين الدخل اللازم لتلبية كافة احتياجات المواطنين الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة”.

وكان مجلس النواب، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة مؤكدا أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط”، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية قائلا إن “وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح”.

كما قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري إن البيان الصادر عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وما تلاه من بيان صادر عن مجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق كافة الأطراف الليبية، “خطوه شجاعة”، معربا عن أمله في أن يؤدى ذلك إلى توحيد الصف الليبى ووقف إطلاق النار وخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإيقاف التدخل الأجنبي.