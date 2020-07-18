عقبات أمام سوق جديدة للسيارات

بقلم احسن خلاص



يبدو أن المرحلة الانتقالية نحو إرساء صناعة جزائرية للسيارات قد تطول أكثر مما كان يتصوره الجزائريون المتفائلون منذ سنوات قليلة، فالقطاع، بعد أن دخل في صميم النقلة السياسية التي أثارها الحراك، بالنظر إلى كونه المجال الخصب الذي التأمت فيه عصب المال الفاسد، ها هو اليوم يعيش فترة الانتقال الصعب نحو التخلص من الوهم والتوجه نحو الواقعية المريرة في بعض الأحيان.

خرجت وزارة الصناعة، التي وعدت من قبل بتطهير قطاع “صناعة السيارات” في الجزائر، بتدابير جديدة تحمل شروطا متشددة تجاه الراغبين في خوض تجربة تصنيع حقيقية في هذا المجال، بعيدة عن الشبكات القائمة على اتخاذ ميدان تركيب السيارات مطية لنهب المال العام عن طريق الاستيراد المقنع كما يسمى.

أول الشروط التي وضعتها وزارة الصناعة ووافقت عليها الحكومة، إن لم يكن أهمها، تعهد المهتمين باقتحام السوق الجزائرية، الذين يجب أن تفوق تجربتهم الميدانية 5 سنوات، بتحقيق نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 50 بالمائة في ظرف خمس سنوات، تتم على مراحل، تبدأ بتحقيق نسبة 30 بالمائة بدل 15 بالمائة الوهمية التي كان معمولا بها إلى غاية صدور القواعد الجديدة، على أن ترتفع النسبة إلى 35 بالمائة في السنة الثالثة من بداية الإنتاج ثم إلى 40 بالمائة في السنة الرابعة إلى أن تصل إلى 50 بالمائة مع نهاية السنة الخامسة وقد تصل إلى 60 بالمائة إذا تعلق الأمر بالسيارات النفعية التي لا تخضع للإجراءات ذاتها التي تخضع لها السيارات السياحية التي تتضمن نسبة إدماجها صناعة هياكل السيارات محليا.

وإن كانت الأهداف المرسومة هي الوصول إلى صناعة جزائرية حقيقية للسيارات تلبي حاجة المواطن، وهو هدف نبيل ينطلق من نظرة وطنية تقدم المصلحة الجزائرية على مصالح خاصة أو أجنبية عادة ما تعتبر الجزائر مرتعا للربح السهل والسريع، إلا أن المنهجية المقترحة من طرف الحكومة قد تجعل تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال على المدى القصير والمتوسط، فالمتأمل في المسار الذي ينبغي أن يسلكه المصنع يجده لا يخلو من تعقيدات بيروقراطية وشروط قد يصعب تحقيقها بالنسبة لصناعة يمكن أن يقال عنها إنها في بداية الطريق بالرغم مرور الجزائر بصناعة مزعومة أغلب روادها يقبعون اليوم في السجون بتهم النهب والغش.

وبالفعل فعلى الراغبين في الاستثمار في هذا المجال الحيوي خوض مسار محارب قد يدوم لسنوات قبل الإقلاع، إذ أن الترخيص ببدء النشاط، أول ما يتطلبه وضع طلب ترخيص للتسجيل في السجل التجاري، غير أن وزارة الصناعة ملزمة بمنح ترخيص مؤقت للمستثمر في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه الملف ولن يفيد هذا الترخيص المؤقت المستثمر إلا في أن يتيح له المجال للسير العادي لاستكمال جميع الإجراءات الإدارية الضرورية للشروع في النشاط، وهو الترخيص الذي يمتد على ثلاث سنوات كاملة قابلة للتجديد بعام واحد يقوم فيها ببناء وتجهيز وسائل الإنتاج ولا يسمح له خلال هذه المدة بالانطلاق الفعلي في النشاط، فهذه الخطوة تقتضي شروطا أخرى منها أن يقوم فريق من الخبراء يمثل عدة وزارات، ينتدب من وزارة الصناعة، بزيارة معاينة للمصنع الذي يقام فيه النشاط ورفع تقرير تقني حول تأهله لذلك.

أما الاستفادة من الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية فلن تتاح للمستثمر إلا بعد تقييم وزارة الصناعة لمجمل المشروع فضلا عن أنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب بولوج السوق الجزائرية إن لم يتمتعوا بسمعة عالمية في هذا المجال وإذا لم يتعهدوا بتحويل التكنولوجيا بعد تقديم دراسة تقنية وافية للمشروع صادرة عن مكاتب دولية.

وإن بدا أن التجربة الجزائرية في تركيب السيارات التي بدأت عام 2014 بتركيب رونو سامبول وتواصلت مع علامات أخرى عام 2017 قد أثارت موجة من الانتقادات التي لا ترتبط بتورط أصحابها في النهب والفساد حسب بل بعدم قدرتها على تحقيق نقلة تلبي حاجات السوق. فقد ظهر أن تكلفة تركيب السيارات المستوردة أكبر من تكلفة استيراد السيارات المكتملة التركيب مما انعكس سلبا على سعرها في السوق ولم يستفد منها المواطن بالرغم من الامتيازات الجمركية والضريبية التي استفاد منها المتعاملون. ولم تكن هذه المنهجية محل رضى عبد المجيد تبون الذي كاد أن يوقفها عند توليه الوزارة الأولى صيف عام 2017 لولا رحيل حكومته في أوت لتعود صناعة “نفخ العجلات” إلى عهدها الزاهر، بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي كانت تمر به البلاد مع عودة احمد أويحيى إلى المهمة الحكومية.

حاولت حكومة نور الدين بدوي أن تختار طريقا بين طريقين عندما حددت سقف استيراد القطع وقلصت حجمه إلى ما يقرب من ملياري دولار سنويا إلا أن هذا الإجراء لم يكن إلا مسكنا لا يرقى إلى حل جذري لإشكالية صناعة السيارات في الجزائر. وقبل الوصول إلى هذا الحل تعود الحكومة إلى الترخيص باستيراد السيارات المكتملة الصنع إلى غاية انتهاء المرحلة الانتقالية ودخول الإنتاج المحلي إلى السوق، وهو ما سيفاقم من فاتورة الاستيراد دون أدنى ضمان بتوفير السيارات السياحية بأسعار تضاهي تلك التي كان معمولا بها قبل 2018. ولا تعترض مشروع الحكومة الجديد عقبات بيروقراطية فحسب بل سيصطدم بواقع آخر يتمثل في افتقار الجزائر لسوق مناولة يستجيب للمعايير المطلوبة من قبل المنتجين الأصليين وقادر على تلبية الأهداف المسطرة لنسبة الإدماج في ظرف 5 سنوات.

وبين ازدياد الطلب على السيارات السياحية بأسعار معقولة ورغبة الدولة في تقليص فاتورة الاستيراد التي تستنزف العملة الصعبة وضرورة الانتقال إلى صناعة تستجيب للحد الأدنى المعمول به عالميا تبقى المعادلة صعبة وقد ننتظر سنوات طويلة للوصول إلى هذه الأهداف.