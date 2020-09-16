عقاب للمتقاعسين و الفاسدين والمتلاعبين

* الرئيس يفي بجز من وعوده الانتخابية

* مختار علالي: إلغاء منصب رئيس الدائرة ومجلس الأمة

*حمزة حسام : تغيير الأشخاص خطوة أولية فقط

*عبد العزيز بن طرمول : التقييم المستمر سيكون المعيار الوحيد.

اعتبر ناشطون في تصريح خصوا به جريدة “الوسط ” الحركة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الدوائر بأنها مرتبطة بالوعد الانتخابي للرئيس، لافتين أن الحركة ضرورية لتغيير الأجواء وبعث ديناميكية النشاط في الإدارة، في حين شددوا على ضرورة إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة خاصة فيما تعلق بطريقة التعيين التي كانت على أساس الولاء و المحسوبية، داعين إلى إعادة النظر في النصوص التي تتحكم في تسيير الجماعات المحلية، أين عبروا عن أملهم في أن يدرج هذا في خارطة طريق التغيير الذي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

مختار علالي

إلغاء منصب رئيس الدائرة ومجلس الأمة

ثمن الخبير في التسيير المحلي و الأستاذ مختار علال الحركة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الدوائر، معتبرا بأن الحركة ضرورية لتغيير الأجواء وبعث ديناميكية النشاط في الإدارة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري من خلال ترشيد النفقات.

وشدد نفس المتحدث ل “الوسط” على ضرورة أن تكون التعيينات الأخيرة في سلك رؤساء الدوائر على أساس الكفاءة في التسيير المالي بعيدا عن المحسوبية والولاء، مؤكدا على إقصاء المسؤولين والإطارات المتورطين في الفساد، مضيفا:” نعيش أزمة اقتصادية و مالية خانقة، لابد أن يكون التعيين على أساس الكفاءة لنعيش الكفاءة الاقتصادية على الأقل أن يتحلى المسؤولين في التسيير المالي، كما يجب إبعاد المال الفاسد في مجال التعيين “.

ورافع مختار علال لإلغاء منصب رئيس الدائرة ومجلس الأمة، لافتا بأنه لا يؤدون أي دور اقتصادي إيجابي، بل يكلفون الدولة أعباء وتكاليف إضافية، أين شدد على ضرورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات كورونا، بالإضافة إلى استراتيجيات التحالفات في منطقة الشرق الأوسط بما يسمى التطبيع، الجزائر محاصرة اقتصاديا ولابد عليها من ترشيد النفقات.

وفي سياق متصل، قال المتحدث:” لابد من إلغاء الكثير من المناصب الإدارية إلى جانب بعض الدواوين لأنها أصبحت تشكل عاتق على ميزانية الدولة، كالمحافظة السامية للسهوب وترقية التسيير العقاري”، مشيرا بأنه يمكن أن تسير عن طريق البلدية.

وشدد مختار علال على محاسبة كل من تورط في الفساد، مطالبا بفتح تحقيقات معمقة واستغلال تقارير مجلس المحاسبة، داعيا الرئيس للتدخل خاصة فيما تعلق بالمشاريع الوهمية.

حمزة حسام

تغيير الأشخاص خطوة أولية فقط

اعتبر الخبير السياسي حمزة حسام بأن الحركة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الدوائر، مرتبطة بالوعد الانتخابي للرئيس، لافتا بأن تغيير الأشخاص هو خطوة أولية فقط في انتظار تغيير أساليب التسيير المحلي.

و قال حمزة حسام في تصريح خص به “الوسط” الخطوة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الدوائر، مشددا بأن التغيير المنشود لا يتوقف على تغيير الأشخاص فقط و إنما لابد من إحداث قطيعة مع كل الممارسات السابقة التي كانت سبب في تعطيل مصالح المواطن و حرمانه من التنمية المحلية ، داعيا إلى تقييم المستمر للمعينين الجدد مع العمل على تغيير نمر التسيير الذي كان قبل الحراك المبارك

ولفت المتحدث إلى أن التعيين في سلك رؤساء الدوائر والولاء كان على أساس الولاء و المحسوبية، مشددا على ضرورة أن تكون التعيينات الجديدة بعيدة عن ممارسات البيروقراطية التي كان لها دور في تعطيل الجهود في مسار التغيير.

وقال حمزة حسام :” الولاة و رؤساء الدوائر لهم تواصل مباشر مع المواطن و أثر أفعالهم تظهر على مستوى التنمية، للأسف الممارسات السابقة سبب فشلا مزمنا في التنمية المحلية في عدد كبير من ولايات الوطن، وخلقت تخلف كبي في الولايات و الدوائر “.

عبد العزيز بن طرمول

التقييم المستمر سيكون المعيار الوحيد

اعتبر المحلل السياسي عبد العزيز بن طرمول بأن الجزائر تعيش مرحلة جديدة يجب أن تتميز بالواقعية والمسؤولية استجابة لمطالب الشارع الذيي ينتظر الكثير علما أن التنمية المحلية هي الأساس للتخفيف من أعباء المواطنين، مشددا بأن تواكب الحكومة سياسة رقابية صارمة وتقديم الحصيلة والابتعاد عن أخطاء السابق التي كلفت الدولة ما نسمع به اليوم من فساد فاق كل التوقعات.

وشدد عبد العزيز بن طرمول في تصريح خص به “الوسط” بأن المرحلة الجديدة يجب أن تتميز بالواقعية والمسؤولية إستجابة لمطالب الشارع الذي ينتظر الكثير علما أن التنمية المحلية هي الأساس للتخفيف من أعباء المواطنين، معتبرا بأن الدولة ستكون مرافقة ومراقبة لكل نشاطات الولاة و رؤساء الدوائر على الخصوص وان التقييم سيكون المعيار الوحيد للوصول للأهداف المسطرة من طرف الحكومة.

وأشار ذات المتحدث بأن الرئيس تبون والحكومة الجديدة أمام تحدي صعب للدفاع عن مصداقيتهم مما جعلهم ينطقون بخطاب صارم وواضح ومحذر من كل ما يمكنه ان يكون معرقلا للبرنامج الجديد، و س سيطرح أشكال الجماعات المحلية ورؤساء البلديات حول دورها في تجسيد دورها في عمليات التنمية المحلية وقدراتها في المساهمة الايجابية علما أنها من بقايا العهد البوتفليقي.

وفي سياق متصل، أضاف المتحدث :” سيصبح رؤساء الدوائر و الولاة عن كل صغيرة وكبيرة لمنطقة صلاحيتهم مما يتطلب منهم استعمال سلطتهم لمحاسبة كل مسؤولي القطاعات المختلفة والاجتماع بهم ضمن برنامج عملي ممنهج ومصحح للأخطاء والفراغات المسجلة”.

إيمان لواس