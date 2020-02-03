عفو رئاسي عن المساجين وغير المساجين المحكوم عليهم نهائيا.. قريبا

يعتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إطلاق عفو رئاسي هو الأكبر من نوعه منذ سنوات، يشمل المساجين وغير المساجين المحكوم عليهم نهائيا.

وحسب ما توفر من أنباء، فإن العفو الرئاسي سيشمل المحكوم عليهم نهائيا، بمختلف أنواع العقوبات، بداية من عقوبات الجنح، وصولا إلى عقوبة الإعدام.

ومن المرتقب أن تتنوع إجراءات العفو بين الإفراج النهائي بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا جنح، وتخفيض مدة العقوبة بالنسبة لأصحاب المحكوميات الكبيرة، وذلك حسب الحالات ومدة المحكومية المتبقية.

وسيستثني العفو الرئاسي المرتقب المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة بالمخدرات والإرهاب والخيانة والتجسس.