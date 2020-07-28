عطال يصنع الحدث في اسبانيا وزيدان يصر على استقدامه

ج.ن

يصنع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، الحدث في الوسط الرياضي الإسباني بعد اهتمام ريال مدريد بخدماته، ونشرت أمس العديد من المواقع الرياضية الإسبانية، فيديوهات ومقالات حول لاعب الخضر وعن طريقة لعبه التي يحبذها “زين الدين زيدا، كما راح بعض النقاد في إسبانيا، يؤكدون بأن النجم الجزائري سيكون له وزن كبير كظهير أيمن في الدوري الإسباني في قادم المواس، ويسعى مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان للتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال وفق ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ونقلت الصحيفة الإسبانية تقارير أكدت اهتمام زيدان بالتعاقد مع خريج أكاديمية نادي بارادو من أجل منافسة داني كارفاخال على المنصب الأساسي في الجهة اليمنى من دفاع النادي الملكي بداية من الموسم المقبل، وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بأن زيدان معجب بمهارات عطال وقدراته الفنية وطريقة لعبه التي تتميز بالمساهمة بشكل كبير في الهجوم، ويلعب يوسف عطال صاحب الـ24 عاما مع نادي نيس الفرنسي منذ عامين وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو 20 مليون أورو، وتألق المدافع الشاب بشكل لافت مع “الخضر” وكان عنصرا أساسيا في التتويج بكأس أمم أفريقيا التي جرت في مصر عام 2019، وكان اللاعب السابق لنادي كورتري البلجيكي قريبا من الانضمام لنادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفقا لتقارير الصحافة البريطانية إلا أن تعرضه لإصابة معقدة على مستوى الركبة ألغى الصفقة.