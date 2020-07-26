عطال يتألق في مواجهة ستاندار دو لياج البلجيكي

ج.ن

تألّق اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال في صفوف فريقه نيس الفرنسي مساء أمس السبت، أمام نادي ستاندار دو لياج البلجيكي.

وانتهت هذه المباراة بِفوز فريق نيس (2-1)، ضمن إطار استعدادات الناديَين للموسم الجديد.

وصنع المدافع يوسف عطال الهدف الأوّل لِفريقه نيس، لمّا استفاد من ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة العمليات. وتولّى زميله المهاجم الدانماركي كاسبر دولبيرغ تنفيذها في الدقيقة الـ 37، ونجح في هزّ شباك نادي ستاندار دو لياج.

وعلى غرار عطال، شارك زميله متوسط الميدان ومواطنه اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي أساسيا مع فريق نيس، في مواجهة ستاندار دو لياج البلجيكي.

وتنتظر يوسف عطال وهشام بوداوي رفقة فريقهما نيس الفرنسي مباراة ودّية أخرى، تُجرى ضد نادي ستريدا السلوفاكي، في الفاتح من أوت المقبل.

وقدم عطال مستويات كبيرة مع نادي نيس، في الدوري الفرنسي، خلال الموسمين السابقين، وهو ما جعله محل أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، بحيث ذكرت تقارير إعلامية سابقة، أن أندية توتنهام، باريس سان جرمان وبورروسيا دورتموند، تسعى لضمه. وتبلغ قيمة الدولي الجزائري في سوق الانتقالات، نحو 20 مليون أورو، وهو رقم منطقي بالنظر إلى أداء ومستوى اللاعب، علما أن لاعب الخضر غاب لمدة طويلة عن المنافسة بسبب الإصابة، ولكنه عاد مؤخرا إلى التدريبات وشرع في التحضير مع فريقه الحالي للموسم المقبل.