عطال وبوداوي يواجهون أوكيدجا في غياب بولاية

يواجه الثنائي الدولي الجزائري، يوسف عطال وهشام بوداوي رفقة ناديهما الفرنسي نيس، سهرة اليوم السبت، نادي ميتز لحساب الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يشرك المدرب أندريا أورسيا، ثنائي الخضر عطال وبوداوي أساسيين في المواجهة التي سيلاقيان فيها زميلهم في المنتخب، الحارس ألكسندر أوكيدجا، في غياب نجم ميتز فريد بولاية بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويغيب فريد بولاية عن اللقاء بعد إصابته بفيروس كورونا الذي تعرض لهما منذ أيام والذي غيبته عن مواجهة الضيف بوردو، الأربعاء لحساب الجولة الـ18 من الدوري.