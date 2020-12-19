عطال وبوداوي يصطدمان ببلعمري

يواجه سهرة، اليوم، الدوليان الجزائريان، ولاعبّي نيس الفرنسي، يوسف عطّال، وهشام بوداوي، مواطنهما جمال بلعمري، لاعب ليون لحساب الجولة الـ 16 من الدوري المحلي لكرة القدم.

ووضع المدرب، أندريان أرسيان، إسم كلا من يوسف عطال، وهشام بوداوي، في قائمة اللاعبين الذي سيشاركون في المواجهة.

بدوره نشر موقع نادي ليون قائمة الـ20 لاعبا الذين اختارهم المدرب رودي غارسيا لمواجهة، السبت، والذي ضم إسم مدفع الخضر جمال بلعمري.

ويعود يوسف عطال للمنافسة بعد الإصابة، فيما يعود بوداوي بعد غيابه عن لقاء نيم بسبب تراكم البطاقات.

من جانبه، يعد احتمال إشراك بلعمري ضئيلا بالمقارنة مع استغناء المدرب عنه منذ قدومه للفريق، وهو الذي لم يشارك سوى في 38دقيقة في مباراة ليل.