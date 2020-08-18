عطار يشارك في أشغال الدورة 21 للجنة المتابعة المشتركة لأوبك

سيشارك وزير الطاقة, رئيس ندوة منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبيك) عبد المجيد عطار الاربعاء في اشغال الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+, حسبما افاد بيان للوزارة. وسيخصص هذا الاجتماع -الذي سينعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد- لبحث وضعية سوق النفط الدولي و افاق تطوراته على المدى القصير و المتوسط. وسيعكف اعضاء اللجنة خلال هذه الدروة على تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بتخفيض انتاج الدول الموقعة على اتفاق التعاون لشهر يوليو الماضي و التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري العاشر أوبك-خارج أوبك المنعقد في 12 افريل الماضي. وتتكون لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+, من سبعة دول اعضاء في أوبك وهي الجزائر و السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب بلدين غير اعضاء في المنظمة و هما روسيا و كزاخستان

ب.ع