عطار يستعرض آفاق تطور السوق البترولية مع الأمين العام للأوبيب

استعرض وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب)، عبد المجيد عطار أمس الاثنين مع الأمين العام للأوبيب، محمد باركيندو آفاق تطور السوق البترولية على المدى القصير، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، أعربعطار عن ارتياحه لتطبيق الاتفاق الذي صادقت عليه بلدان إعلان التعاون في 9 و12 أبريل 2020 واعتماد آلية التعويض في 6 يونيو في الاجتماع الوزاري للأوبيب وخارج أوبيب.

وأضاف البيان أن “احترام التزامات خفض الانتاج من مجمل البلدان الموقعة على الاتفاق سيسمح بإعادة تدريجية لاستقرار وتوازن السوق البترولية الدولية”.

وأعرب وزير الطاقة عن “ثقته في إرادة الدول الموقعة على إعلان التعاون في الاحترام التام لالتزاماتها بخفض الانتاج”.

ويذكر أنه تم خلال الاجتماع الـ179 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول والاجتماع الوزاري الـ 11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها المنعقد شهر جوان الماضي، المصادقة بالإجماع على عديد القرارات الرامية إلى ضمان استقرار أسعار الذهب الأسود والسماح بامتصاص الفائض الذي لا زال موجودا في السوق.