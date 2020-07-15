عطار يدعو للتوجه نحو إستراتجية الطاقات المتجددة والاستهلاك العقلاني للطاقة

دعا وزير الطاقة عبد المجيد عطار، للتوجه نحو إستراتيجية الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة والاستهلاك بشكل عقلاني للطاقة.

وأكد الوزير خلال كلمة له حفل تنصيب المجلس الأخلاقي لمجمع سونلغاز، على ضرورة خلق مناصب العمل للشباب وهو ما يمكن حسبه من خلق الثروة وتحقيق النمو.

وفي هذا السياق قال المسؤول الأول عن القطاع أنه إن لم يتم تقديم تضحيات في هذا الوقت والعمل أكثر وتوجيه هذه الطاقات للاشخاص الذين يمكنهم الانتاج وخلق الثروة فإن الجزائر ستواجه الكثير من المشاكل .

كما أكد الوزير أن الطاقة هي القاعدة الاساسية لانقاذ الجزائر من الوضعية الراهنة.