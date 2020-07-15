عطار .. هذه هي الحلول التي تحتاجها الجزائر .. ومستعد لأفعل كل شيئ من أجل تجسيدها Videoالوسط TV عن إلياس بن عبيد آخر تعديل 15 يوليو 2020 1٬257 #جريدة_الوسط#عطار: يجب الانطلاق بسرعة في الاستراتيجية الجديدة للتحول الطاقوي#عطار .. هذه هي الحلول التي تحتاجها الجزائر .. ومستعد لأفعل كل شيئ من أجل تجسيدها Publiée par جريدة الوسط journal el wassat sur Mercredi 15 juillet 2020 الإقتصاد الطاقويالاستثمارالبترولالبترول الأمريكيالحلول البديلة الجزائرامريكاسونطراكوزير الطاقة عبد المجيد عطار 1٬257 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail