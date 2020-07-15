#جريدة_الوسط#عطار: يجب الانطلاق بسرعة في الاستراتيجية الجديدة للتحول الطاقوي#عطار .. هذه هي الحلول التي تحتاجها الجزائر .. ومستعد لأفعل كل شيئ من أجل تجسيدها

Publiée par ‎جريدة الوسط journal el wassat‎ sur Mercredi 15 juillet 2020