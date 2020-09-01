عطار في محادثات مع سفير كوريا الجنوبية و إسبانيا بالجزائر حول تطوير التعاون الثنائي

استقبل وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم أمس الاثنين، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، لي أون يون.
وحسب بيان للوزارة فقد إستعرض الجانبان واقع علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة التي توصف “بالجيدة جدا” وتطرقا إلى سبل ووسائل تعزيزها.
حيث دعا الوزير الشركات الكورية إلى الاستثمار في مجال البتروكيمياء والهندسة وكذا الصناعة المحلية للتجهيزات الصناعية الطاقوية.
وأكد عطار على الأهمية التي يوليها القطاع لنقل المهارات والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وكذا التكوين.
من جهته أعرب السفير عن رضاه عن العلاقات العريقة والجيدة للعلاقات القائمة بين البلدين.
وأكد استعداد بلاده “للمساهمة في تطوير مشاريع الشراكة رابح-رابح مع مشاركة خبرة شركات كوريا الجنوبية مع الشركات في مجال الطاقة.
لا سيما في قطاعات المستقبل المتعلقة بالانتقال الطاقوي.
كما استقبل الوزير يوم أمس الإثنين،أيضا سفير مملكة إسبانيا بالجزائر، فرنالدو موران كالفو-سوتيلو.
وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء تمحور حول واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين التي تم وصفها “بالممتازة والعريقة”.
حيث أعرب الوزير عن امله في تكثيف هذه الشراكة في النشاطات التي يترتب عنها إدماج محلي أكبر وتحمل قيمة مضافة.
وأكد عطار على الأهمية فرص الاستثمار والشراكة التي يمنحها قطاع الشراكة الجزائري في مختلف نشاطاته لاسيما للاستكشاف والبتروكمياء والكهرباء وتحلية مياه البحر.
من جهته أعرب السفير إسبانيا عن ارتياحه للعلاقات الجيدة القائمة بين البلدين .
مشيرا إلى رغبة المؤسسات الإسبانية في الاستثمار في الجزائر وإقامة شراكات تعود بالفائدة لكلا البلدين.