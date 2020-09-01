عطار في محادثات مع سفير كوريا الجنوبية و إسبانيا بالجزائر حول تطوير التعاون الثنائي

استقبل وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم أمس الاثنين، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، لي أون يون.

وحسب بيان للوزارة فقد إستعرض الجانبان واقع علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة التي توصف “بالجيدة جدا” وتطرقا إلى سبل ووسائل تعزيزها.

حيث دعا الوزير الشركات الكورية إلى الاستثمار في مجال البتروكيمياء والهندسة وكذا الصناعة المحلية للتجهيزات الصناعية الطاقوية.

وأكد عطار على الأهمية التي يوليها القطاع لنقل المهارات والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وكذا التكوين.

من جهته أعرب السفير عن رضاه عن العلاقات العريقة والجيدة للعلاقات القائمة بين البلدين.

وأكد استعداد بلاده “للمساهمة في تطوير مشاريع الشراكة رابح-رابح مع مشاركة خبرة شركات كوريا الجنوبية مع الشركات في مجال الطاقة.

لا سيما في قطاعات المستقبل المتعلقة بالانتقال الطاقوي.

كما استقبل الوزير يوم أمس الإثنين،أيضا سفير مملكة إسبانيا بالجزائر، فرنالدو موران كالفو-سوتيلو.