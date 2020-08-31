عطار: إصدار 43 نصا تطبيقيا لقانون المحروقات الجديد قريبا

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار عن صدور قبل نهاية السنة 43 نصا تطبيقيا متعلقا بالقانون الجديد للمحروقات الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2019.

ونقلت الإذاعة الوطنية حديث الوزير عطار في حصة “LSA-Direct” ليومية لوسوار دالجيري قائلا، “نتمنى الإنتهاء قريبا من إعداد 15 نصا ليتم بعدها تقديمها إلى الأمانة العامة للحكومة، كما سيكون 15 نصا جاهزا بحلول شهر أكتوبر، أما النصوص المتبقية فستصدر مع نهاية السنة”.

وأضاف الوزير، أن القانون الجديد للمحروقات لم يدخل بعد حيز التنفيذ لأن النصوص التنظيمية المتعلقة به لم تصدر بعد، مضيفا أنه قد تمت المصادقة على قانون المحروقات منذ 10 أشهر و لم يصدر أي نص تطبيقي لحد الآن.

وكشف الوزير أنه تم إنشاء لجنة تسيير مكونة من 40 إطارا يعملون دون هوادة على هذه النصوص، مؤكدا أن التطبيق الميداني هو ما يحدد العلاقات مع الشركاء، في ظل محاربة البيروقراطية والشفافية.