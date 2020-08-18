عطار:محادثات بين وزارتي المالية والطاقة لتجاوز التدفق النقدي لسوناطراك

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار عن محادثات مع وزارة المالية بهدف إيجاد حلول تساعد سوناطراك على تجاوز مشكلة التدفق النقدي التي تعاني منها مؤكدا ان صفقة شراء مصفاة اوغيستا الإيطالية بين أيدي العدالة وستنظر سونطراك في مستقبلها قريبا

وأوضح الوزير عطار في تصريحات صحفية على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي, أن هذه المحادثات تتضمن على وجه الخصوص إمكانية إعادة جدولة دفع الضرائب من جهة وكذا استرجاع المبالغ الناتجة عن فوارق الأسعار التي تتحملها سوناطراك في مجال تحلية المياه و البنزين مؤكدا أن سوناطراك لا تعاني من أي عجز مالي ولكن الهبوط الحاد لأسعار النفط في مقابل احتياجاتها المالية الكبيرة الخاصة بمشاريعها الاستثمارية, فرضت وضعية مالية صعبة تتميز بضعف التدفق النقدي وفي رده على سؤال بخصوص مصفاة أوغستا في إيطاليا التي قامت سوناطراك بشرائها في 2018, مبرزا أن الشركة ستنظر في امرها حيث ستحافظ عليها إذا تبين وجود فائدة في هذا الاستثمار كما يمكنها بيعها إذا تبين العكس مشيرا الى ان الملف بين أيدي العدالة

ب الاعتناء به. سنحاول استخدام ما تنتجه المصفاة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك” قبل أن يضيف “بان ملف شراء المصفاة يوجد حاليا بين يدي العدالة وبصفة عامة, فإن سوناطراك قد تلجأ إلى إعادة هيكلة أنشطتها بشكل موضوعي مع التركيز على مهمتها الرئيسية وهي استكشاف المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها وقد يتضمن ذلك, منح الاستقلالية ل شركة طاسيلي للطيران الذي ينشط في مجال النقل الجوي حسب تصريحات الوزير في معرض رده عن سؤال حول إمكانية تخلي سوناطراك عن هذا الفرع ,و بخصوص تسيير الوقود,كشف عطار عن خطة تتضمن خفض مؤشر الاوكتان بالنسبة للبنزين, واستعمال الملون بالنسبة للديزل بغرض مكافحة الغش وبخصوص تصدير الغاز الطبيعي الجزائري , اعترف الوزير بوجود منافسة حادة جدا في الأسواق الدولية يضاف إليها تداعيات أزمة كورونا على الطلب, مما أجبر سوناطراك للتفاوض مع زبائنها لتقليص العقود والاسعارغير أن الأسعار الجديدة, تضمن تغطية كلفة الإنتاج مع هامش ربح مقبول, بالرغم من خفضها بشكل محسوس

ب.ع