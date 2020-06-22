عضو لجنة رصد ومتابعة انتشار كورونا: الوضعية الوبائية تدعو للقلق والحجر الصحي مستمر

الأولى
عن وافي مهاجري 1٬028

كشف عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور عبد الكريم طواهرية، أن الوضعية الوبائية في الجزائر تدعو للقلق، في ظل ارتفاع عدد المصابين والمتواجدين بالعناية المركزة.
وخلال نزوله ضيفا على الاذاعة، كشف طواهرية أن الوضعية الوبائية الحالية تحتاج لإعادة النظر في الإستراتيجية التحسيسية والاتصالية مع المواطن.

وأوضح المتحدث أن الحجر الصحي سيستمر، وسيكون جزئيا، حيث يقتصر على البؤر التي تسجل فيها إصابات.

على صعيد متصل أوضح طواهرية أن اللجنة لديها مخطط لرفع الحجر في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية عبر التنسيق معها شريطة أن تترافق مع احترام اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك