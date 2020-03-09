عضوان بالكونغرس الأمريكي يفرضان على نفسيهما الحجر الصحي بشبهة “كورونا”

قرر العضوان الجمهوريان في مجلس النواب الأمريكي، تيد كروز وبول غوسار، فرض الحجر الصحي لنفسيهما، بعد اتصالهما بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وقال كروز في تغريدة على تويتر، إن قراره جاء بعد لقائه قبل نحو أسبوعين مع شخص مصاب بكورونا في فعالية سياسية بولاية ماريلاند.

وتابع قائلا: “لا أعاني حاليا من أي أعراض، لكن رغم ذلك وبدافع الحذر، قررت البقاء في منزلي في تكساس هذا الأسبوع، حتى تنقضي فترة الـ14 يوما”.

من جانبه قال غوسار في تغريدة على تويتر، إنه التقى مع الشخص ذاته في نفس الفعالية، وأنه سيخضع نفسه هو الآخر للحجر الصحي مع 3 من موظفيه.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.