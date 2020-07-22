عصابات تزوير وتعليب اسمنت مغشوش

باشرت مصالح الأمن بالجهة الغربية تحقيقات معمقة في مصانع الاسمنت بكل من مدينة بني صاف بولاية عين تموشنت ، وحاسي زهانة بولاية معسكر ووادي سلي بالشلف على خلفية اكتشاف تجاوزات كبيرة في نوعية الاسمنت الذي يوجه إلى الأسواق والذي تبين وجود شبكات من هذه المؤسسات لها علاقات مع شبكات من خارج المصانع يتم تزويدها بالاسمنت والأكياس وتوضيبها على أساس أنها منتجة بالمصنع ، حيث يتم الخيانة في الوزن ومزج الاسمنت بالأتربة ومواد أخرى.

التحقيقات جاءت على خلفية اكتشاف مواطنين ومؤسسات لأكياس اسمنت غير مطابقة للوزن 50 كلغ حيث تبين أن بعض الأكياس لا يزيد وزنها عن 44 كلغ ، في حين إن أكياس أخرى تحوي أتربة وحصى ، رغم أنها مستخرجة من المصانع الرسمية بحكم أن الأكياس هي للمؤسسات التابعة لمؤسسات “جيكا ” وبفتح التحقيقات التي كشفت وجود إطارات تدعم شبكات خارج المصنع استحدثت مؤسسات جانبية لتوضيب أكياس الاسمنت وبيعها ، ويتم تدعيمها بالأكياس الفارغة وكدا بالاسمنت الذي يسقط في مكان التفريغ والذي غالبا ما يكون ممزوج بالأتربة والشوائب ، هذا وقد اتضح أن هذا النوع من الاسمنت الذي يستعمل في البنايات يشكل خطرا على المواطنين وعلى الصحة العمومية ، هذا ومن شأن التحقيقات أن تجر مئات الإطارات غالى العدالة قريبا بتهم سوء استغلال الوظيفة ،تبديد أموال عمومية وتضليل والغش في منتجات حساسة.

محمد بن ترار