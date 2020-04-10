عشرة آلاف كاشف سريع لفيروس كورونا تصل إلى الجزائر

حسب ما نشرته صفحة المبادرة الوطنية للجالية الجزائرية بالخارج للمساهمة في حل أزمة كورونا على حسابها الرسمي اليوم أنه تم وصول شحنة تتكون من عشرة آلاف كاشف سريع لفيروس كورونا و التي وصلت إلى مطار هواري بومدين اليوم و التي سيتم توزيعها من طرف الجهات الرسمية على مستشفيات الوطن في انتظار وصول باقي الشحنات .

حيث قام أعضاء المبادرة إلى حد الآن بجمع

1-تم شراء 5200 اختبار كاشف عن الفيروس تنتظر الشحن من بلجيكا الى الجزائر .

2- تم شراء 13000 اختبار كاشف من شركة صينية وتنتظر الشحن الى الجزائر .

3-تم جمع 150 وحدة من أغطية الاسرة للمستشفيات، بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين.

4-تم شراء وتوزيع 2500 كمامة من صنع محلي في الجزائر

#من_أجل_الجزائر

#معا_ضد_كورونا

#احكم_دارك