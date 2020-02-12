عشايبو: “نثق في وعود الحكومة الجديدة بتطهير مناخ الاستثمار في قطاع السيارات”

قال رجل الأعمال، عبد الحميد عشايبو، إنه يثق في الحكومة الجديدة التي وعدت بتطهير مناخ الاستثمار، لاسيما قطاع تصنيع السيارات.

وأورد عشايبو، في تصريحات للصحفيين، على هامش حضوره كطرف مدني في جلسة استئناف الحكم الصادر ضد الوزراء السابقين ورجال الأعمال، المتورطين في قضية الفساد الخاصة بتركيب السيارات، بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، إن ما حصل سابقا في منح رخص تصنيع السيارات ظلم، مبرزا أن الذين حصلوا على تراخيص بإنشاء مصانع ليسوا هم المذنبين وإنما النظام السياسي هو من تسبب في ذلك، لأنه لم يترك الناس تعمل بحرية في الاستثمار واعتمد على “سياسة الصداقة”.

وأضاف عبد الحميد عشايبو، أن الجزائر اليوم تعيش مرحلة حاسمة من أجل تطهير مناخ الاستثمار من الكذب والافتراء، مبرزا أن تركيب السيارات تحول إلى خطأ وتسبب بخسارة 50 مليار دولار للخزينة العمومية.