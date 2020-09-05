عسلة يهبط رفقة الحزم الى دوري الدرجة الأولى السعودي 

ج.ن

هبط نادي الحزم الذي يلعب له الحارس الجزائري مليك عسلة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد خسارته أمام الشباب 0-1، أمس الجمعة، في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير، وهبط رسميا بجانب العدالة لدوري الدرجة الأولى. بينما رفع الشباب الذي (يضم) بين صفوفه الدولي الجزائري جمال بن العمري، رصيده إلى 43 نقطة، في المركز السابع بجدول الترتيب.

وغاب عسلة، عن مباراة الحزم الأخيرة، فيما تتبقى جولة واحدة عن نهاية الموسم.

وتوج الهلال بلقب الدوري على حساب النصر الوصيف، فيما أنعش نادي ضمك الذي يدربه نور الدين زكري، أماله في البقاء بعد فوزه على الاتفاق 2-0.

ويعد مليك عسلة من أحسن الحراس الأجانب في الدوري السعودي، حيث يتصدّر حارس المرمى الدولي الجزائري السابق لائحة أفضل حماة العرين تصدّيا في البطولة السعودية.

وتصدّى حارس المرمى مليك عسلة لـ 97 كرة “ساخنة”، بعد أن خاض 28 مباراة مع فريقه الحزم السعودي. وهو ما جعله يتصدّر اللائحة بِهذا الشأن، ويلعب الحارس السابق لشبيبة القبائل مع نادي الحزم منذ أزيد من موسمين.