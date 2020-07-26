عزي ينقذ أم صلال من الخسارة في الدوري القطري

ج.ن

أنقذ الجزائري أيوب عزي، فريقه أم صلال من الخسارة أمام الدحيل متصدر دوري نجوم قطر، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة 18 من المسابقة.

سجل المعز علي، هدف التقدم للدحيل في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، غير ان عزي، المدافع السابق لمولودية الجزائر أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 52 من رأسية مخادعة.

والهدف هو الثاني لعزي، منذ التحاقه بأم صلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفع الدحيل رصيده إلى 43 نقطة متقدما بنقطتين على الريان ملاحقه المباشر، فيما بات في رصيد أم صلال الذي يصارع من اجل البقاء 15 نقطة في المركز العاشر.

وكان أيوب عزي (30 سنة) قد انتقل في جانفي الماضي إلى فريق أم صلال القطري، قادما من نادي مولودية الجزائر.

للإشارة، فإنه سبق لِمتوسط الميدان مسلوب المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة غينيا الإستوائية عام 2015. بينما خاض المدافع عزي مباراة “الخضر” الودية أمام السعودية في ماي 2018. وهما لاعبان التحقا بِنادي أم صلال القطري في سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.