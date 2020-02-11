عزوار :مخطط عمل الحكومة يحمل الكثير من الامتيازات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار بأن مخطط عمل الحكومة الذي يعرض هذا الثلاثاء على البرلمان ، يحمل الكثير من الامتيازات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وأوضحت عزوار في حديث للتلفزيون الجزائري يوم الاثنين أن البارز في هذا المخطط هو انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع جميع المرافق بالإضافة إلى التركيز على خفض معدل البطالة إلى مادون 10بالمائة.

وقالت الوزيرة بأن مخطط عمل الحكومة عبارة عن ترجمة لالتزامات رئيس الجمهورية الـ54 تحمل العديد من المستجدات والأفكار أبرزها مليون سكن في كل الصيغ خلال المخطط الخماسي، وكذا تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة.