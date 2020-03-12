عزل لاعبي إنتر ميلان وطاقمه الفني

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعليق كل الأنشطة الرياضية بالنادي عقب الإعلان عن إصابة اللاعب دانييل روغاني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، بفيروس كورونا.

ونشر النادي الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه، يعلن فيه تعليق كل الأنشطة الرياضية بالنادي حتى إشعار آخر من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والفحوصات على كل اللاعبين الذين من المحتمل أن يكونوا اختلطوا بروغاني.

وقال إن النادي يتجه لعزل اللاعبين والطاقم الفني الذين من الممكن أن يكونوا مصابين.

يذكر أن روغاني خاض المباراة الأخيرة لفريقه اليوفي أمام إنتر من على خط البدلاء وشارك في عمليات الإحماء والاحتفالية الصغيرة عقب المباراة.