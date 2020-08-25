عزل الجماعات الإرهابية بالساحل عن مصادر الدعم

نجاعة الخطط الأمنية وراء تراجع الجريمة العابرة للقارات

بسطت قوات الأمن المشتركة المرابطة بالشريط الحدودي المتاخم لدول الجوار والساحل الإفريقي،سيطرتها المطلقة على نقاط التماس و المعابر الحدودية المصرح بها وغير المصرح بها ، مما ساهم في عزل مختلف التنظيمات الإرهابية عن مصادر الدعم والتموين والدفع بأبرز عناصرها لتسليم أنفسهم فيما دخل عدد معتبر منه على خط المفاوضات لتسليم أنفسهم.

أفاد عارفون بخبايا الأمن بالشريط الحدودي الجنوبي مع دول ليبيا ، مالي والنيجر،أن المخططات الأمنية الناجعة والمتمثلة في استحداث نقاط أمنية عسكرية مغلقة “محرمة”، ناهيك عن تعزيز هذا القرار بتعليمات مماثلة تتعلق بانجاز الخناق والسياج المكهرب ، ساهمت بشكل كبير في شل تحركات مصادر الدعم والتموين لمختلف التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة بشمال مالي ، حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا ، إضافة لكتيبة الموقعون بالدم ، مقابل ذلك تشديد الرقابة الأمنية الصارمة على المعابر الحدودية المصرح بها وغير المصرح بها من أجل التصدي الفوري – لأي تحرك مشبوه يرفض الامتثال لصفارات الإنذار.

من جهة ثانية تشير المعطيات المتوفرة ، أن العمليات الأمنية النوعية المحققة تترجمها الأرقام الايجابية المسجلة على أرض الواقع وعلى سبيل المثال لا الحصر إقدام مجموعة إرهابية معتبرة بتسليم أنفسها على شكل دفعات لدى المصالح الأمنية بالجنوب ، وكذا دخول عدد أخر في مفاوضات تمهيد لتسليم أنفسهم لدوائر الاختصاص الأمنية .

وفي موضوع ذي صلة فقد ساهمت عملية التمشيط الواسعة النطاق ومسح جوي للمحاور المشبوهة في التراجع الكبير لمعدلات الجرائم العابرة للقارة وعلى رأسها جريمة التهريب لمختلف الممنوعات والبشر بمحاولة يائسة لإغراق المناطق الحدودية الآهلة بالسكان بالمخدرات وفتح طريق للهجرة غير الشرعية للأفارقة باتجاه دول ما وراء البحر باستعمال الجزائر كنقطة عبور رئيسية.

وتصر القيادة العسكرية العليا بالبلاد في تعليماتها الموجهة للوحدات الحربية عبر جميع النقاط الحدودية على التحلي بروح اليقظة والحيطة والحذر للتصدي لأي محاولة اختراق من شأنها المساس بأمن ووحدة وسلامة التراب الوطني.

أحمد بالحاج