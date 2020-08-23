عريضة توقيعات للإطاحة بالأمين العام للأفلان

* أبوالفضل بعجي يتمسك بتمرير مقترحاته بالتزكية

* مقترح بمغادرة قاعة الاجتماع لكسر النصاب القانوني

تسود حالة من “التوتر الصامت ” أعضاء قياديين في حزب جبهة التحرير الوطني بسبب عدم قدرة بعض الوجوه على ضمان مكان في تشكيلة المكتب السياسي للحزب على عكس ما حدث في عهد بعض الأمناء العامين السابقين

اصطدم مجموعة من القياديين البارزين في الأفلان قبل أيام بالرفض الشديد الذي أبداه الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي بخصوص تشكيلة المكتب السياسي الذي أراد البعض الاستفسار عنها و شمل الرفض محاولة بعض الأطراف اقتراح أسماء معينة،و أمام هذا الانسداد الذي جوبه به المعنيون شرع هؤلاء في تحضير خطة انتقامية من موقف الرجل القوي مرحليا في الحزب حيث علمت الوسط من مصدر موثوق داخل الحزب أن أمينا عاما لتنظيم جماهيري كبير شرع رفقة عضو في مجلس الأمة في جمع توقيعات من أعضاء اللجنة المركزية للإطاحة بالأمين العام في الاجتماع القادم في حال كانت تشكيلة المكتب السياسي مخالفة لأهوائهم و اقترح الثنائي أيضا على مقربين منهم خيار المغادرة الجماعية لقاعة الاجتماعات قبل الإعلان عن جدول الأعمال رسميا لكسر حاجز النصاب القانوني مما يعني آليا عدم قدرة أبوالفضل بعجي على تمرير قائمته و كذلك أعضاء اللجان الدائمة.

و كما معلوم فإن قيادة الحزب وقع اختيارها على تاريخ 29 من أوت الجاري لعقد الاجتماع بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة.

وحسب بيان سابق فإن جدول أعمال الاجتماعي تضمن تقرير الأمين العام للحزب وعرض حول مساهمة الحزب في مشروع تعديل الدستور والمصادقة على تشكيلة اللجان الدائمة وتزكية تشكيلة المكتب السياسي هذه النقطة التي تثير حفيظة قطاع واسع من أعضاء اللجنة المركزية الذي يطالبون بتبني خيار الانتخاب ورفض التزكية.

وداد الحاج