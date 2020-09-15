عريبي في طريقه الى الانضمام الى نادي نيم الفرنسي

ج.ن

توصلت إدارة نادي نيم الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إلى اتفاق نهائي يقتضي بدفع 800 ألف يورو لنادي النجم الساحلي التونسي من أجل انتقال كريم عريبي لصفوف الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي، اللاعب البالغ من العمر 26 سنة ينتظر فقط تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية والتي سيتحصل عليها الأسبوع المقبل قبل الذهاب للقيام بالفحوصات الطبية والإمضاء رسميا في صفوف الفريق.

وانضم اللاعب الجزائري للنجم الساحلي في عام 2019، وشارك معه في 47 مباراة، أسهم خلالها في 20 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، ويلقب عريبي بسليماني الجديد، تشبيها له بإسلام سليماني، نجم ليستر سيتي الإنجليزي، نظرا لتواجد متشابهات كبيرة بينهما، وعلى غرار سليماني، يعتمد عريبي على القوة البدنية، كما يمتاز بتسديداته الرأسية المتقنة، وكان المهاجمان قد بدآ أيضا مسيرتهما الكروية في الجزائر، فالأول قدم أوراق اعتماده مع شباب بلوزداد، في حين تألق الثاني مع دفاع تاجنانت، ويتواجد اللاعبان أيضا ضمن خطط جمال بلماضي الذي قام بدعوتها للمشاركة في مباراتي زيمبابوي، اللتين كان من المنتظر أن تلعبا يومي 26 و29 مارس المنقضي، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، قبل أن يتم تأجيلهما بسبب فيروس كورونا.