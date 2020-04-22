عرقاب ينصب المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات

أشرف وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الاربعاء، على تنصيب المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل.

وخلال التنصيب أشار وزير الطاقة أن نديل، حاصل على شهادات الدراسات العليا في قانون المالية والاقتصاد، وأبدى خلال مشواره المهني الكثير من التفاني والجدية في مهامه واثبت جدارته في العمل.

وفي حديث عرقاب عن سلطة ضبط المحروقات، أوضح أنها تؤدي دورا هاما في المراقبة وتنظيم الانشطة المتعلقة بقطاع المحروقات، وكذلك المسائل المتعلقة بالسلامة الصناعية والبيئية، وهي المكلفة بدراسة طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التخزين للمنتوجات البترولية وتوزيعها.