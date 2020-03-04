عرقاب يدعو المؤسسات الألمانية إلى تعزيز تواجدها بالجزائر وتطوير مبادرة ديزرتيك

إستقبل وزير الطاقة محمد عرقاب يو أمس الثلاثاء سفيرة ألمانيا بالجزائر، أوبريك كنوتز، بصفتها الجهة المختصة بالشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية.

ودعا وزير الطاقة إلى تعزيز تواجد المؤسسات الألمانية بالجزائر وإنجاز مشاريع ملموسة مع المؤسسات الجزائرية على غرار تطوير مبادرة ديزرتيك.

وتمثل اللقاء مناسبة للطرفين لبحث واقع علاقات التعاون والشراكة المتميزة في مجال الطاقة وآفاق تطويرها.

كما تطرق الطرفان على الفرص الهامة المتاحة في مجال الشراكة لاسيما الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والنقل التكنولوجي.

وسلمت سفيرة ألمانيا وزير الطاقة دعوة للمشاركة في الندوة السادسة “برلين الإنتقال الطاقوي “التي ستعقد يومي 24و25 مارس الجاري ببرلين.