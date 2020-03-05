عرقاب يترأس اجتماعات مصيرية لـ”أوبيب+” لرفع أسعار النفط

الأولىالإقتصاد
عن وافي مهاجري 1

 

تعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط “اوبيب”، و حلفاؤها اليوم الخميس والجمعة بفيينا اجتماعات مصيرية لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل مواجهة انخفاض أسعار الذهب الأسود جراء انتشار فيروس كورونا.

و يتعلق الأمر أولا بالندوة الوزارية الــ 178 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب)، المقررة اليوم الخميس والتي سيترأسها وزير الطاقة محمد عرقاب.

وسيتبع هذا الموعد بالاجتماع الـ 8 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب- خارج اوبيب (اوبيب+) حسب البرنامج الرسمي الذي نشرته المنظمة.كما سيترأس عرقاب مناصفة أشغال هذا الاجتماع المقرر يوم غد الجمعة.

وسبق هذين الاجتماعين عقد الاجتماع الوزاري الــــ 18 للجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التعاون أوبيب- خارج اوبيب هذا  الأربعاء.

وسيعكف وزراء البلدان الــــ 13 الأعضاء في المنظمة و الحلفاء الـــ 10 للاوبيب+ منهم روسيا على دراسة التوصيات التي اقترحتها اللجنة التقنية المشتركة للاوبيب+، عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عُقد في بداية شهر فيفري بفيينا.

وبعد ثلاثة أيام من المحادثات حول تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي و أسعار الخام، أوصت هذه اللجنة بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج (1.7مليون برميل يوميا) إلى نهاية السنة الجارية واللجوء إلى تخفيض إضافي إلى غاية نهاية الفصل الثاني من سنة 2020.

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