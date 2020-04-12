عرقاب: وقعنا اتفاقا مبدئيا مع الألمان لإطلاق مشروع ديزارتيك

قال وزير الطاقة محمد عرقاب أن الجزائر وقعت اتفاقا مبدئيا ملجانب الألماني من أجل إطلاق مشروعه ديزارتيك.

وأكد عرقاب خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية في حصة ضيف الصباح أن مشروع الطاقة الشمسية ديزارتيك قد شهد تقدما كبيراخلال الفترة الماضية، كما أن الإتفاق المبدئي تم توقيعه بداية الشهر الجاريأضاف ذات المسؤول أن الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز و الشريك الألماني يتواصلان هذه الأيام عن طريق تقنية التحاضر عن بعد للتحضير للإتفاق التقني ، فضلا عن تحديد الغمكانيات الطبيعية و المؤهلات التي تحوزها الجزائر من الطاقة الشمسية.

وفي سياق ذي صلة كشف عرقاب أن مشروع ديزارتيك للطاقة الشمسية ماهو إلا مشروع يندرج في إطار استراتيجية وطنية للطاقة يتم التحضير لها بالتنسيق مع عدة وزارات وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيتم عرض هذه الإستراتيجية قريبا.