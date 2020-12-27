عرقاب.مشروع “غار جبيلات” في مارس 2021 و أبواب الاستثمار للخواص للاستكشاف والاستغلال مفتوحة

تحدث محمد عرقاب، وزير المناجم، اليوم الأحد، عن تاريخ تجسيد مشروع “غار جبيلات”، كشف وزير المناجم، أنه سيكون في شهر مارس 2021 و قال الوزير ان القطاع في المرحلة الأخيرة بخصوص دفتر الشروط لمخزون غار جبيلات.

وأوضح وزير المناجم عرقاب، في تصريح للاذاعة الجزائرية، أن المخزون “غار جبيلات” يحتوي حوالي 3 ملايير طن من الحديد .

و كشف عن نية قطاعه لفتح أبواب الاستثمار للخواص في مجال الاستكشاف والاستغلال.

وأوضح وزير المناجم، أن القطاع يملك خطة طريق من 4 محاور، منها إعادة دراسة قانون المناجم لجلب المستثمرين.

وأكد وزير المناجم، على ضرورة الذهاب إلى الاستكشاف في كل ربوع الوطن مع تحيين الخرائط، والعمل على توسيع المناجم.

وشدد عرقاب على تكثيف الإنتاج الوطني والعمل على البحث عن المناجم الجديدة، والاستثمار في الانسان وفي اليد العاملة.

وفي سياق متصل، قال وزير المناجم إن الاتصالات مهم جدا في القطاع، مشيرا إلى وجود تكنولوجيا عالية في استخراج المعادن.

وعن استحداث القطاع صرح الوزير أن له هدفين منها إنتاج مواد أولية كانت تستورد من الخارج والهدف الثاني توفير اليد العاملة.

وأشار عرقاب إلى أن الجزائر تزخر بمعادن متعددة الحديدية وغير الحديدية .

كما كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، أن مشروع “واد أميزور” للزنك سيكون جاهزا في أفريل من سنة 2021.

ويحتوي منجم واد أميزور، على 68 طنا من مادة الزنك، أي ما يقارب 5 أضعاف الطلب العالمي.

وتحوز الجزائر، في سياق متصل، على ثاني احتياط عالمي من مادة الهيليوم.