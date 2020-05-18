عرقاب: تركيب 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية لإلغاء وحدات انتاج الكهرباء بالمازوت في الجنوب

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن استراتيجية قطاعه استبعدت وضع الخطوط الكهربائية الضعيفة والمتوسطة الضغط على مسافات بعيدة بفضل القدرات التي يوفرها الانتقال الطاقوي الذي سيمكن من تغطية كل المساحات الزراعية البعيدة عن الشبكة الكهربائية بأكثر من حوالي 50 كم.

وأضاف الوزير، أن وزارة الطاقة سطرت برنامجا مع سونلغاز لتركيب 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية لإلغاء وحدات انتاج الكهرباء عن طريق المازوت في جنوب الوطن، مشيرا إلى أن الإنتاج الكهربائي يستهلك سنويا 20 مليار م3 من الغاز الطبيعي و هو ما يثقل كاهل مالية الدولة.

كما أضاف عرقاب، ان سونلغاز تعمل على التوصيل الكهربائي لـ 2.800 ارض فلاحية مسجلة، موضحا ان 990 منها قد تم الانتهاء من ربطها.

و قال عرقاب، أن قطاعه يسعى إلى انتاج 4 ٱلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ما بين 2020 و 2024 موزعة على 8 حصص من 500 ميغاواط تغطي كل مناطق الجنوب و الهضاب العليا و ايضا بعض مناطق شمال البلاد.

وسيسمح هذا الأمر باقتصاد 50 مليار متر مكعب من الغاز، مؤكدا في رده عن سؤال حول خفض الميزانية التي اضطرتها الأزمة الاقتصادية، أن هذه المشاريع الطاقوية تعتبر أولوية كونها تدخل في ترقية الاقتصاد الوطني.