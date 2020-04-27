عرقاب: انتعاش أسعار النفط بداية من شهر ماي

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن أسعار النفط ستنتعش بداية من شهر ماي المقبل.

وأضاف الوزير خلال استضافته ببرنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية، أن الأسعار ستنتعش مع دخول اتفاق تخفيض الانتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وتوقع الوزير أن يصل إلى أربعين دولارا في الثلاثي الثاني، و50 دولارا في السداسي الثاني هذه السنة.

وقال ضيف الإذاعة، إن التراجع غير المسبوق في اسعار النفط كان جراء تراجع الطلب بسبب وباء كورونا و فشل اجتماع مارس الذي لم يتمكن من خفض الانتاج، مما سبب صدمة كبيرة للدول المنتجة داخل أوبك وخارجها.