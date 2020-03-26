عرفانا منه بالمجهوات المقدمة…المدير العام للحماية المدنية يوجه رسالة شكر وتقدير لجميع أعوان قطاعه

وجه المدير العام للحماية المدنية العقيد، بوغلاف بوعلام، رسالة تقدير وعرفان لجميع أعوان ومستخدمي الحماية المدنية بمختلف أسلاكهم ورتبهم عبر كافة التراب الوطني، خلال هذا الوضع الإستثنائي الذي تعيشه البلاد حراء انتشار وباء كورونا.

وقال بوغلاف في نص رسالته: “ان ما يمر به وطننا العزيز اليوم خاصة والعالم كافة من ظهور الوباء الخطير “كورونا” وانتشاره بسرعة مذهلة بين الشعوب يتطلب منا التجنيد والالتزام اكثر من أي وقت مضى والسهر ليلا نهارا للوقوف جانب مواطنينا الكرام لغرض تلبية ندآتهم وتقديم لهم الاسعافات اللازمة بما يمليه علينا واجبنا المهني وأخلاقياتنا المهنية”.

كما طلب من الجميع الوقوف وقفة رجل واحد والتضحية بالنفس و النفيس والالتزام بخدمة الوطن و المجتمع مهما كانت الظروف، بالإضافة إلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات المسداة فيما يخص التدخلات بالالتزام بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات والعمل باحترافية ومهنية.