عرض ملف إنجاز ميناء الوسط بالحمدانية على رئيس الجمهورية نهاية سبتمبر المقبل

كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، عن شروع مصالح الوزارة في تحضير ملف إنجاز ميناء الوسط بالحمدانية، مشيرا إلى مباشرة اتصالات مع المقاولات وشركات الانجاز.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحفيين على هامش زيارة ميدانية قادته إلى ولاية تيبازة، أنه سيتم عرض الملف على رئيس الجمهورية أواخر شهر سبتمبر.

وذكر فاروق شيعلي، أن الجزائر تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لإنجاز هذه المشاريع من خلال مؤسسات وطنية استطاعت رفع التحدي، لا سيما وأنها اعتمدت مقاربة بيئية واقتصادية في الإنجاز، على غرار الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، والمساحات الخضراء على امتداد هذه المنحدرات.