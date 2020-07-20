عرض مغري من الوداد البيضاوي قد يعجل بمغادرة الليبي اللافي لاتحاد العاصمة

ج.ن

يبدوا أن أيام الدولي الليبي مؤيد اللافي، باتت معدودة مع فريقه اتحاد العاصمة، حيث أن معظم النوادي العربية تريد الحصول عن خدماته، ومن بينها نادي الوداد البيضاوي المغربي الذي دخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب، رغم انه لم يظهر بالشكل اللازم هذا الموسم، إلا أن السيرة الذاتية لنجم منتخب “أحفاد المختار”، أغرت النادي المغربي على ضمه في الميركاتو الصيفي، حيث أكدت مصادر مقربة من اللافي أن الأخير قد تلقى عرضا ماليا مغريا من شأنه أن يغير موقفه بالبقاء في الإتحاد، غير أن مصير اللاعب ليس بيده بحكم ارتباطه بعقد مع النادي العاصمي، والكلمة الأخيرة في هذا الشأن تعود إلى المناجير العام عنتر يحيى، الذي أكد من قبل أنه يريد الاحتفاظ باللافي لموسم آخر، بعدما أعجب بالإمكانيات التي يتمتع بها الدولي الليبي.