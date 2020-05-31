عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 للتصويت بمجلس الأمة يوم الثلاثاء

ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأحد اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية.

وحسب بيان مجلس الامة، كُرّس الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، وعملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2020، وتبادل وُجهات النظر حول المستجدات على الساحة الوطنية…

وقد تقرر خلال الاجتماع، إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.