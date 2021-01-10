عرض مسرحية “ذاكرة كلثوم” لتونس آيت علي

تم أمس عرض مسرحية “ذاكرة كلثوم”، بقاعة العروض “مصطفى كاتب” بالمسرح الوطني الجزائري بالعاصمة وهذا بمناسبة اليوم العربي للمسرح الذي يصادف 10 جانفي من كل سنة .

وفي ذات السياق فهذه المسرحية من تأليف الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي عن سارة بيرنار ، والسينوغرافيا والإخراج تونس آيت علي، مساعد المخرج :ابتسام بودريس، أداء يسرى دايخة وع. محمد شعبان مدير الإنتاج محمد العوادي، إنتاج 2020 من طرف التعاونية الفنية للمسرح بورسعيد بالتعاون مع المسرح الوطني الجزائري وبدعم من اللجنة المتخصصة لإعانة والفنون والآداب التابعة لوزارة الثقافة والفنون.

وأوضحت مؤلفة هذا العمل المسرحي جميلة مصطفى الزقاي أن هذا العرض يحكي عن “كلثوم” الأسطورة والملحمة عميدة الفن الجزائري ورفيقة العظماء بجنان أبي الفنون بشطارزي ومصطفى كاتب ورشيد قسنطيني وغيرهم، فهي شمس تشرق دافئة بسماء حالمة، لا أكثرت لعصف رياح، ولا لوميض برق أو ثلوج شتاء، درجت ذات صباح بمسرب أمنية طلسمية مستحيلة كانت سرابا فأضحت ممكنة بوابل من التضحيات الجسام التي دامت دهرا… لكنها أسهمت في ينعان حديقة غناء تماوجت أزهارها فأبدعت حركة وشدوا… وانفعالات… وصورة بديعة… نحتاج بخلد متألق تيم بصدق عطائها طيلة ما يناهز القرن… فصاحبها فأطربته وأضرمت عواطفه لتسافر به في فضاءات البوح الإنساني…

مع العلم أن مؤلفة هذا العرض جميلة مصطفى الزقاي أستاذة دكتورة في النقد المسرحي والسينمائي والأدبي ، تكتب للمسرح والسينما ” كتابة نص مسرحي مسجل بمؤسسة حقوق المؤلف بعنوان” الموناليزا”” كتابة نص مسرحي بعنوان ” تبر ونور” ،” كتابة الخاطرة الشعرية والسيناريو السينمائي الموجه للطفل واليافع كذا النص المسرحي ولديها الكثير من المقالات النقدية المنشورة بمجلات وطنية ودولية محكمة وغير محكمة وكتب منشورة في مجال النقد السينمائي والمسرحي والترجمة وهي تجربة المشهد في المسرح الطفولي المغاربي ، شاركت في تأليف جماعي لكتاب “التهميش في المجتمعات العربية، كبحا وإطلاقا، كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات اللبنانيات، الكتاب الخامس عشر، بيروت لبنان 2011/2012. كتاب في النقد السينمائي من دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة/ دولة الإمارات، بعنوان: سينما الطفل، الإبداع السينمائي للطفل، الجزائر نموذجا.2014(تأليف فردي) ، ترجمت كتاب : فاطمة قالير 5 مسرحيات ، عن الهيئة العربية للمسرح بالشارقة/ دولة الإمارات 2015. الدليل العربي للمسرح المدرسي للمراحل: الروضة، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية كتاب أجازته دائرة الإعلام والثقافة بالشارقة/ دولة الإمارات وهو بعنوان: شعرية مسرح الطفل العربي – التجربة المغاربية نموذجاً. وصدر لها كتاب بعنوان “صونيا عنقاء المسرح… نضال وتحد ” عن دار الوطن اليوم وحاليا تتولى منصب المديرة المركزية للإنتاج والتوزيع الثقافي .

وللتذكير فلقد احتضن فضاء “امحمد بن قطاف” التابع للمسرح الوطني الجزائري : محاضرة بالتعاون مع المعهد العالي لمهن فنون العرض و السمعي البصري من قدمها الأستاذ “رابح هوادف” بعنوان “خصوصيات الأداء التمثيلي النسائي العربي..تجربة ياسمينة دوار و سميحة أيوب أنموذجا”.

حكيم مالك