عرض الفيلم القصير ” ولاد تقصراين”

عرضت أمس الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي على قناتها على اليوتيوب الفيلم القصير “ولاد تقصراين” للمخرجة الشابة ريما كركيبان وهذا يدخل ضمن مجموعة من الأفلام الجزائرية التي تعرض كل أسبوع.

ويحكي هذا الفيلم القصير على بعد 7 كيلومترات من وسط الجزائر العاصمة، أين توجد قرية قبائل على شكل قصبة، غنية بالآثار والتاريخ العثماني والأمازيغي والثوري،فتقصراين التابعة لبلدية بئرخادم غير معروفة لدى سكان العاصمة، كما أنها أهملت من طرف السلطات، حيث لا تكاد توجد أي بنية تحتية على الرغم من أن عدد سكانها بلغ 5000 نسمة، ولهذا قررت مجموعة الراب”لوغستو” وهم شباب يسكنون في قرية تقصراين مع جيرانهم الاهتمام بقريتهم، والتعريف بها.

حكيم مالك