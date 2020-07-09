عرضان للحارس زماموش من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

كشفت مصادر “الوسط”، أن حارس اتحاد العاصمة، محمد لمين زماموش، تلقى عرضين من مولودية الجزائر وكذا فريق شبيبة القبائل، من أجل حمل ألوان أحد الفريقين بداية من الميركاتو الصيفي المقبل. وتحاول إدارة العميد منذ مدة جلب الموافقة النهائية لابن مدينة ميلة، من أجل العودة الى حراسة عرين المولودية من جديد.

كما تلقى حارس سوسطارة اتصالا رسميا من محيط نادي شبيبة القبائل يبلغه باهتمام إدارة الفريق بخدماته، من أجل تدعيم كتيبة زلفاني بداية من الموسم الكروي المقبل.

وكان الحارس الدولي السابق قد عبر مرارا عن رغبته في الرحيل عن الفريق بسبب الأزمة المالية الخانقة، التي مر بها النادي نهاية الموسم الفارط وكذا في بداية الموسم الجاري، قبل تولي مجمع موانئ الجزائر “سيربور” تسيير اتحاد العاصمة في المدة الأخيرة، حيث ينتظر حسب نفس المصدر، ان يتقدم الرئيس المدير العام للنادي، عاشور جلول، إلى الحارس محمد أمين زماموش بتمديد تعاقده مع الفريق لموسم آخر، وبعدها الاعتزال في الفريق.

ج.ن